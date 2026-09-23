Ampliarán tramo entre La Sabana y La Guácima sobre Ruta 27

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El MOPT y Globalvía ampliarían el tramo entre La Sabana y La Guácima sobre la Ruta 27, porque es la más congestionada todos los días, según informaron las autoridades.

La ampliación busca mejorar la fluidez del tránsito en uno de los sectores más críticos de la vía, que conecta San José con el Pacífico y que soporta un alto volumen de vehículos diariamente.

Los conductores que utilizan esta ruta esperan que las obras se ejecuten en el menor tiempo posible para reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial en la zona.