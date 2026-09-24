Ampliarán tramo entre La Sabana y La Guácima en Ruta 27

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica (MOPT) y GlobalVía ampliarían el tramo entre La Sabana y La Guácima sobre la Ruta 27, porque es el más congestionado, según informaron las autoridades.

En el trayecto hay dos peajes sobre la Ruta 27 y la finalidad es que los conductores no paguen más, por lo que las negociaciones entre la empresa y el MOPT continúan.

Efraim Zeledón, ministro del MOPT, explicó que el acuerdo contempla intervenir inicialmente la zona con mayor flujo vehicular y mayores problemas de congestionamiento.

Señaló que esta primera etapa abarcaría aproximadamente la mitad de la ampliación prevista para toda la Ruta 27. El costo estimado para ese tramo rondaría los 300 millones de dólares, frente a los más de 600 millones requeridos para completar el proyecto.

Por el momento, se ha discutido que el MOPT se encargaría del dinero y la empresa de la construcción, aunque aún no hay fecha para el inicio de la obra.