Ampliación de la ruta San José – San Ramón está más cerca: así avanza el proyecto

Proyecto de ampliación contempla un financiamiento de $770 millones.

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La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó por unanimidad el crédito que permitirá avanzar con el proyecto de ampliación de la Ruta San José–San Ramón.

Proyecto a plenario

Tras la aprobación en comisión, el proyecto pasará al Plenario Legislativo, donde deberá recibir el visto bueno definitivo en primer y segundo debate. El proyecto que se tramita bajo el expediente 25.183, autoriza los recursos necesarios para intervenir la principal vía hacia el occidente del país.

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¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa contempla un financiamiento de 770 millones de dólares para la ampliación y mejoramiento de la ruta, el crédito se divide en:

  • 600 millones de dólares que serán aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
  • 170 millones de dólares provendrán del Fondo OPEP.

¿Cuándo iniciarían las obras?

Si el proyecto obtiene la aprobación definitiva, se estima que las obras comiencen a mediados del próximo año. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) prevé intervenir y ampliar los 55 kilómetros que conectan La Sabana con San Ramón.

La diputada Pilar Cisneros destacó la urgencia de este proyecto:

“Es una obra de infraestructura sumamente compleja que el país la necesita a gritos, y que ya no podemos esperar más, dieciséis presidentes, ojalá la presidenta número diecisiete lo logre.”

Duración de la obra

De acuerdo con las proyecciones, los trabajos de ampliación y mejora podrían iniciar hacía en 2027 y concluir en 2031.