Ampliación de la ruta San José – San Ramón está más cerca: así avanza el proyecto

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó por unanimidad el crédito que permitirá avanzar con el proyecto de ampliación de la Ruta San José–San Ramón.

Proyecto a plenario

Tras la aprobación en comisión, el proyecto pasará al Plenario Legislativo, donde deberá recibir el visto bueno definitivo en primer y segundo debate. El proyecto que se tramita bajo el expediente 25.183, autoriza los recursos necesarios para intervenir la principal vía hacia el occidente del país.

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¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa contempla un financiamiento de 770 millones de dólares para la ampliación y mejoramiento de la ruta, el crédito se divide en:

600 millones de dólares que serán aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

que serán aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 170 millones de dólares provendrán del Fondo OPEP.

¿Cuándo iniciarían las obras?

Si el proyecto obtiene la aprobación definitiva, se estima que las obras comiencen a mediados del próximo año. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) prevé intervenir y ampliar los 55 kilómetros que conectan La Sabana con San Ramón.

La diputada Pilar Cisneros destacó la urgencia de este proyecto:

“Es una obra de infraestructura sumamente compleja que el país la necesita a gritos, y que ya no podemos esperar más, dieciséis presidentes, ojalá la presidenta número diecisiete lo logre.”

Duración de la obra

De acuerdo con las proyecciones, los trabajos de ampliación y mejora podrían iniciar hacía en 2027 y concluir en 2031.