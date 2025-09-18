La ansiada ampliación de la ruta Florencio del Castillo podría convertirse en una realidad para miles de cartagineses que, a diario, pierden hasta una hora atrapados en presas para ingresar o salir de San José.

El proyecto, impulsado por una empresa privada, plantea duplicar la capacidad de la vía con cuatro carriles por sentido, lo que permitiría reducir los tiempos de traslado hasta en un 50%. Esto significa que un viaje que actualmente tarda una hora en hora pico podría completarse en apenas 30 minutos.

La iniciativa se ha analizado en dos administraciones consecutivas, primero durante el gobierno de Carlos Alvarado y ahora retomada por la actual gestión.

Dos etapas de construcción

El plan contempla dos fases:

Primera etapa: ampliación de más de 10 kilómetros, entre Hacienda Vieja y Ochomogo.

ampliación de más de 10 kilómetros, entre Hacienda Vieja y Ochomogo. Segunda etapa: ampliación de 3 kilómetros adicionales hasta la intersección de las Garantías Sociales, en Zapote.

Proyecto estratégico para Cartago

Tanto autoridades municipales como representantes del sector privado han coincidido en que esta obra es urgente y estratégica para el desarrollo de la provincia de Cartago, pues impactaría de manera directa la calidad de vida de miles de conductores y el dinamismo económico de la región.

Próximos pasos

Por ahora, el proyecto se encuentra en una fase temprana. Aún falta su inscripción definitiva en Mideplan y la elaboración del cartel licitatorio en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

De concretarse, la ampliación de la Florencio del Castillo se convertiría en una de las obras viales más importantes de las últimas décadas para el Valle Central.