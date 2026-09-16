Ampliación de la autopista Florencio del Castillo está cada vez más cerca

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La ampliación de la autopista Florencio del Castillo está avanzando nuevamente en este 2026, con el objetivo de que los cartagineses cuenten con una vía de más carriles.

El proyecto está entrando en la fase previa a la licitación, donde las empresas pueden concursar para desarrollar los pasos elevados, puentes y aceras que incluye la obra.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes publicó recientemente una convocatoria para identificar a las empresas interesadas en esta concesión, lo que representa un paso clave para el inicio de los trabajos.