Amplia movilización de bomberos tras incendio en La Carpio

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Una casa fue consumida por las llamas mientras que otras tres resultaron con afectación tras el incendio registrado en La Carpio

Los equipos de emergencia se movilizaron hasta el sitio para controlar el fuego, logrando evitar que la situación se extendiera a otras propiedades cercanas.

“Lo que encontramos en esta emergencia fue una casa de habitación de aproximadamente 20 metros cuadrados con fuego, y gracias a la rápida acción de los bomberos se pudo poner bajo control”, expresó Pablo Villalta, jefe de la estación Metropolitana Norte.