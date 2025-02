¿Cómo no recordar Among Us?, el juego que acompañó a miles de personas en tiempos de pandemia e hizo de la cuarentena un tiempo ameno en el que se podía disfrutar con nuestro grupo de amigos.

Innersloth, la compañía que desarrolló este videojuego, confirmó el lanzamiento de esta versión para los jugadores de Steam. Cuenta con la estética de la modalidad en VR sin tener que utilizar los lentes de realidad virtual.

“Regresan las tareas favoritas de los fanáticos 💳, una gran cantidad de estilos y cosméticos nuevos para tus personajes 💅, nuevo y brillante Stardust para una expansión más fácil del guardarropa 🌟, aún más eventos de tiempo limitado para revolucionar la jugabilidad 🎲 y un nuevo modo de juego que acompaña al lanzamiento 🤐”, detalló Innersloth.

El juego no será compatible con el Among Us original, pero sí con la versión VR, la cual en los próximos meses cambiará también su nombre a “Among Us 3D”, para tener esta facilidad a disposición de los usuarios.

Todavía no se sabe la fecha de lanzamiento, pero a partir del 24 de febrero y hasta el 3 de marzo de 2025 habrá una demo disponible como parte del Steam Next Fest. La versión preliminar no incluirá todas las funciones.