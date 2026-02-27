Amistad del sospechoso del femicidio de Nadia Peraza reveló discusión con él

Continúa el juicio de este caso que impactó al país por la posibilidad de haber canibalismo.

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En el octavo día del juicio por el femicidio de Nadia Peraza, el testigo Kinky Vargas Sánchez, amigo que dio posada a Jeremy Buzano, relató como el sospechoso llegó a su casa con una refrigeradora que emanaba un olor insoportable, similar al de “un animal muerto”.

Vargas explicó que Jeremy y Nadia tenían problemas para pagar el alquiler y andaban buscando dónde quedarse, por lo que cuando ella desapareció, él le pidió posada y llevó consigo una refri, una lavadora y una pantalla plana.

El testigo detalló que el olor era tan fuerte que le exigió a Jeremy limpiar el electrodoméstico, y en la madrugada escucharon ruidos en el patio, descubriendo que lo estaba limpiando a las 2:00 a.m., lo que le pareció altamente sospechoso.

Tras la limpieza, el hedor disminuyó por unos días, pero luego regresó, momento en que Kinky amenazó con llevar la refri a la chatarrera y Jeremy se quedó en shock sin responder.