El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el hombre detenido este miércoles por la Fuerza Pública en María Reina de Hatillo, de apellido Torres, es considerado un sujeto de interés en la investigación por el homicidio de Kevin Kirby, joven de 27 años. Sin embargo, aclararon que no es el principal sospechoso del caso.

Un crimen que conmocionó al país

Kirby fue encontrado sin vida en el río María Aguilar, en Hatillo 8, mientras que el vehículo en el que se desplazaba apareció en Turrúcares, lo que hace presumir la participación de varias personas en el crimen. Las autoridades investigan dos posibles móviles: un asalto o un bajonazo.

Reconocido por su alegría

La muerte del joven ha causado gran pesar en su comunidad y en las instituciones educativas en las que estudió.

El Colegio Lincoln y la Universidad Lead, de donde se graduó en 2021 en Ciencias Empresariales, expresaron públicamente su dolor y destacaron a Kirby como una persona alegre, enérgica y querida por todos. Sus publicaciones en redes sociales han recibido muchas reacciones y mensajes de apoyo de familiares, amigos y excompañeros.

“Siempre se veía alegre”

Un vecino de Kirby que creció junto a él expresó:

Se veía feliz, alegre, tenía sus retos, sus duelos y aún así pues sabía cómo llevarlos, era alguien que pues qué decirle, siempre se veía alegre.

Investigación en curso

El OIJ tomó las huellas y actualizó el expediente judicial del detenido, pero no ha confirmado su grado de participación en el crimen. Expertos señalan que, en caso de comprobarse complicidad, la sanción penal podría ser tan severa como la del autor material.

En lo que va del año, se han robado 3.500 vehículos en el país y el OIJ registra 35 homicidios vinculados a asaltos y otros delitos similares.

Los familiares de Kevin Kirby no han dado a conocer aún detalles sobre sus funerales.