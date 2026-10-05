Ciudadano amenaza al ministro de Justicia en un video

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Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre lanzando aparentas amenazas contra el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, pocos días después de que circularan imágenes de una intervención realizada por el jerarca en la cárcel de Puntarenas.
En la grabación, el sujeto asegura que le gustaría encontrarse con Aguilar para enfrentarlo físicamente. Aunque afirma que no pretende amenazarlo de muerte, señala que las imágenes de la intervención en el centro penitenciario le despertaron deseos de pelear con el ministro.
El hombre incluso habla de querer “probar” sus capacidades físicas contra Aguilar y plantea un supuesto enfrentamiento bajo la presencia de policías.
El abogado penalista Daniel Brenes explicó que un reto, por sí solo, no necesariamente constituye un delito. Sin embargo, señaló que debe analizarse el contexto y las palabras utilizadas.
Según el especialista, existe una diferencia entre retar públicamente a una persona a un combate voluntario y anunciar que se le buscará para causarle una agresión física.
Si del contenido se desprende un anuncio serio y concreto de causarle un daño al ministro debido a su cargo, podría tratarse de una conducta penalmente relevante.
Además, días después de la intervención, comenzó a circular otro video en el que una mujer recomienda al ministro que se retire de este tipo de demostraciones públicas y le advierte sobre posibles consecuencias para su seguridad y la de su familia.
En agosto, Gabriel Aguilar denunció ante el OIJ una presunta amenaza de muerte dirigida contra él y su familia. El mensaje habría sido enviado por WhatsApp y estaría relacionado con una decisión sobre la liberación de un privado de libertad.