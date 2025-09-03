Una amenaza de tiroteo encendió las alarmas en un colegio en Heredia, un hecho que se enmarca en una serie de incidentes de seguridad que han conmocionado a comunidades educativas de diferentes regiones del país.
Esta situación, que preocupa a padres de familia, se vio agravada por el ingreso de un hombre armado a un colegio nocturno en Pérez Zeledón, donde persiguió a un estudiante.
Asimismo, otra preocupación es la circulación de un video que muestra a menores del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares inhalando un polvo, lo cual ha obligado a las autoridades del MEP a activar protocolos de actuación inmediata para garantizar la integridad de los estudiantes.