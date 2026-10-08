Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un video captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que una ambulancia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se sale de la vía y termina chocando contra una pared.

El accidente ocurrió anoche, cerca de las 11:40 p. m., en Alajuela, aproximadamente 100 metros al sur del Cementerio Central de esta ciudad.

Ambulancia terminó contra una pared

En las imágenes se observa cómo la ambulancia pierde el control, se sale de la vía y termina impactando contra una estructura ubicada a un costado de la carretera.

El fuerte choque ocurrió durante la noche, cuando había poco tránsito peatonal en el sector.

No hubo víctimas mortales

De acuerdo con la información suministrada, el accidente no dejó víctimas mortales que lamentar.

Además, ninguna persona caminaba por la acera en el momento en que ocurrió el percance, lo que evitó que el hecho tuviera consecuencias mayores.

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