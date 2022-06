J Balvin ha vuelto a despertar el odio de un cantante: esta vez de Christian Nodal. J Balvin, a través de su cuenta de Instagram, subió una comparación de su apariencia y el nuevo look de Christian Nodal, en la que comentó: “Encuentra las diferencias”. Además, el “paisa”, etiquetó a Nodal, quien reaccionó a la publicación pero no muy bien, con duras palabras y anunciándole una nueva tiradera en la red social.

Residente, quien le dedicó una polémica canción a J Balvin, reaccionó ante esto, posicionándose a favor de Nodal. El cantante puertorriqueño grabó un video que tomó de su línea de gorras y musicalizó el momento con Limón con sal, tema que el sonorense lanzó este 2022 como parte de su álbum Forajido. Además, etiquetó a Nodal en la publicación. Cabe mencionar que Nodal, en parte de su descargo contra el músico colombiano, le recordó la famosa tiradera del rapero.

“Y como todos saben, no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina y voy a grabar algo bien ching*n que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en el culo Residente y parece que te gustó”, declaró en sus historias de Instagram.

El cruce entre J Balvin y Christian Nodal

Nodal se enfureció ante la foto de J Balvin e inició una dura descarga en sus redes sociales, donde (al igual que Residente), acusó a J Balvin de no tener talento: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, expresó. Además, el intérprete de “Botella tras botella”, hizo alusión a la salud mental de J Balvin.

La dura respuesta de Nodal a J Balvin.

“Miren mi gente, este compa no amaneció bromista; amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, cuando claramente -y todo mundo lo sabe- me estoy levantando de una mier** muy fea que viví. No hay derecho de hacer esas cosas; hay que usar las redes bien”, añadió.

Como respuesta, el reguetonero respondió por el mismo medio con un video “esto sólo fue pa’ divertirme”, en referencia a su anterior pleito con Residente. J Balvin comentó que la foto se ve “linda”. También, le dijo a Nodal que si iba a sacar una tiradera que esta fuese “romántica y que venda porque eso siempre les ha funcionado”, aseguró irónico.