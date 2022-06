Hace una semana, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin, pero parece que la guerra no acaba. El actor debutó este martes en TikTok. Lo hizo con un video recopilatorio de sus momentos en el juicio, y expresando su apoyo y agradecimiento a sus fans. El video, de unos 30 segundo de duración, muestra a Depp saliendo del juicio y saludando a los fanáticos que mostraron su apoyo durante el mes y medio que duró el juicio.

Hacia el final, está en el escenario junto al músico Jeff Beck, a quien acompañó en su gira por el Reino Unido. “Hemos estado en todas partes juntos, hemos visto de todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque te importaba. Y ahora, todos avanzaremos juntos”, reflexionó. Sin embargo, esto parece que no le cayó muy bien a Amber Heard, quien le respondió a través de un comunicado de su representante.

“Como dice Johnny Depp que está ‘avanzando’, los derechos de las mujeres están retrocediendo. El mensaje del veredicto para las víctimas de violencia doméstica es… tengan miedo de ponerse de pie y hablar”, dice la declaración de Heard que se difundió a través del sitio ET. Heard ya había expresado estar “decepcionada” y con “el corazón roto” después de la sentencia en su contra en el juicio con Johnny Depp. El jurado encontró responsable a Heard de difamar a su exesposo en el artículo que ella publicó en The Washington Post en 2018. Pero también consideraron que Depp difamó a Heard en una oportunidad. Debido a esto, la actriz de 36 años deberá pagar la suma de 10.35 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios. Mientras que Depp deberá pagarle 2 millones de dólares.

Situación complicada para Heard

Todavía no se sabe cual será el siguiente paso para Heard, ya que además, su abogada, resaltó que “absolutamente” no puede pagar la suma a Depp. Aunque no se conoce con certeza la fortuna de Heard, según el sitio Celebrity Net Worth, es de 2.5 millones de dólares.Previamente, la actriz de Aquaman recibió 7 millones de dólares en 2016 del acuerdo de divorcio con Depp. En un principio, dijo que destinaría esta cifra a organizaciones sin fines de lucro, algo que hasta el día de la fecha no cumplió.

Según explicó la propia Heard, la razón por la cual no lo hizo es porque “Johnny la sigue demandando”. Durante el juicio también se sugirió que la carrera de Heard se encuentra estancada, por lo que no ha tenido nuevas fuentes de ingresos.