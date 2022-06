“Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y causaron confusión en el jurado” dijo la abogada de Heard

La abogada de Amber Heard, que apareció en el programa Today de NBC, dijo que su cliente “absolutamente” quiere apelar la decisión de un jurado de Virginia a favor de Johnny Depp, al determinar que la actriz es responsable de difamación en su artículo de opinión del Washington Post en el que alega abuso doméstico. “Ella tiene excelentes motivos para ello”, dijo Elaine Bredehoft a Savannah Guthrie.

En la entrevista, Bredehoft culpó a una serie de factores por la pérdida de Heard, citando decisiones probatorias y la influencia de las redes sociales. “Ella fue demonizada aquí”, dijo Bredehoft. “Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y causaron confusión en el jurado”. Citó el resultado diferente en el Reino Unido, donde un tribunal falló en contra de Depp después de que buscó un juicio contra The Sun por referirse a él como un “golpeador de esposas”.

Ella dijo que al lado de Heard se le permitió contarle al jurado “sobre el juicio del Reino Unido. Así que los daños están completamente sesgados. No hay daños. Se detuvo el 2 de noviembre de 2020, que es cuando se emitió el juicio en el Reino Unido”. El jurado de Virginia otorgó a Depp $10 millones en daños compensatorios y $5 millones en daños punitivos. El juez Penney Azcarate redujo rápidamente los daños punitivos al máximo permitido, $350,000.

Cuando se le preguntó si Heard puede pagar casi $10,4 millones, Bredehoft dijo: “Oh, no. Absolutamente no.” El jurado también otorgó a Heard $2 millones en daños por una de sus afirmaciones, hecha por los abogados de Depp, de que ella y sus amigas montaron la escena de una de las discusiones de la pareja en su penthouse en el centro de Los Ángeles y que las acusaciones de las actrices eran un “engaño”.

Bredehoft dijo que una de las primeras cosas que dijo Heard después del veredicto fue: “Lo siento mucho por todas esas mujeres. Este es un revés para todas las mujeres dentro y fuera de la sala del tribunal, y ella siente la carga de eso”. Ella agregó: “Realmente lo que sucedió aquí es una historia de dos juicios”. Dijo que no se les permitió decirle al jurado que el tribunal del Reino Unido “encontró que el Sr. Depp había cometido al menos 12 actos de violencia doméstica, incluida la violencia sexual, contra Amber. Entonces, ¿qué aprendió el equipo de Depp de esto? Demonizar a Amber y suprimir la evidencia. Teníamos una enorme cantidad de evidencia que fue suprimida en este caso que estaba en el caso del Reino Unido”.

Dijo que el equipo de Depp pudo “suprimir los registros médicos, que eran muy, muy significativos porque mostraban un patrón… que se remontaba a 2012 cuando Amber le informó esto a su terapeuta, por ejemplo. Tuvimos [una] cantidad significativa de mensajes de texto, incluidos los de los asistentes del Sr. Depp, que decían: ‘Cuando le dije que te pateó, lloró. Él lo siente mucho. Eso no entró”.

Bredehoft también sugirió que era probable que los miembros del jurado, a quienes se les dijo que no miraran la cobertura mediática del juicio, estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo en las redes sociales, donde el sentimiento era abrumadoramente a favor de Depp. “Se iban a casa todas las noches. Ellos tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a una Conferencia Judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso, y fue horrible. Realmente, realmente fue desequilibrado. …Era como el Coliseo Romano, cómo ven todo este caso”. Bredehoft también señaló que se oponía a permitir cámaras en la sala del tribunal, lo que, según dijo, hizo que el juicio fuera “un zoológico“.

Bredehoft dijo que cree que el veredicto del jurado para Depp envía “un mensaje horrible… Es un revés significativo porque eso es exactamente lo que significa”. “A menos que saque su teléfono y grabe en video a su cónyuge o a su pareja golpeándolo, efectivamente, no le creerán”.