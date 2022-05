“No es mi lugar y lo hice enojar mucho al opinar sobre eso”, dijo la actriz sobre su ex esposo en el juicio que llevan a cabo

Amber Heard dice que se sintió “protectora” con los hijos de Johnny Depp durante su relación. Durante el segundo día de su testimonio, la actriz de 36 años describió una pelea con la estrella de Piratas del Caribe, de 58, por su hija Lily-Rose Depp, ahora de 22, en noviembre de 2013.

Heard dijo que “comenzó a sentirse protectora” con Lily-Rose después de conocerla por poco tiempo y compartió sus preocupaciones acerca de que “un músico famoso mayor de 18 años” se quedara en su casa.

“Me sentí protectora con Lily-Rose y preocupada y, naturalmente, no eran mis hijos, no es mi lugar y lo entiendo, sé que es un tema delicado, así que entiendo por qué Johnny se enfadó tanto conmigo”, dijo en la entrevista.

“Pero eso y la introducción de la hierba con su hija, ella era tan joven, me sentí protectora”, agregó. “No es mi lugar y lo hice enojar mucho al opinar sobre eso“.

Durante su testimonio en su demanda por difamación de 2020 contra The Sun del Reino Unido, Depp dijo que “nunca alenté a mi hija a usar marihuana“.

“Mi hija tenía 13 años y, como todos sabemos, a los 11, 12, 13 años, cuando vas a las fiestas de la escuela secundaria, se te acercan personas que querrán darte de beber porque están bebiendo“, dijo Depp en ese momento.

Johnny Depp dice que le dio hierba a su hija para que no la probara ‘allí en el mundo’. El actor también compartió el consejo que dijo que le dio a la adolescente. “Oye, cariño, si estás en una fiesta y alguien te da el porro, quítale el porro a esa persona y pásalo a la siguiente… No experimentes con las drogas con personas que no conoces”.

“Sabía que la marihuana que yo mismo tenía, que fumo yo mismo, es confiable, es de buena calidad y estaba obligado y decidido a que ella no probara ninguna droga en el mundo porque es demasiado peligrosa”, dijo.

En ese momento, Depp recordó cómo Lily-Rose luego se le acercó y le dijo que estaba “lista” y él consultó con su madre, Vanessa Paradis, quien dijo que también habló con su hija al respecto. Los ex, juntos desde 1998 hasta 2012, también comparten un hijo de 20 años, Jack.