El 1° de junio de 2022 se hizo oficial que Johnny Depp había ganado el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. Entre los acuerdos que el juez dictaminó se encuentra una indemnización de 10.35 millón de dólares como reposición a los daños morales hacia la figura de Depp, mientras que a Heard se le otorgaron 2 millones de dólares después de que un abogado de Johnny Depp la calumnió. En un esfuerzo por llegar a un acuerdo más “amable” para ambas partes, Depp y Heard se reunieron en diciembre de 2022 y acordaron que Heard pagaría sólo 1 millón de dólares.

Después de poco más de un año de haber llegado a este arregló, el dinero por fin fue entregado al actor, quien ya tiene en mente el destino de esta nada despreciable cantidad de dinero.

Según una fuente cercana a Johnny Depp, el actor tendría pensado repartir el millón entre cinco organizaciones benéficas. La primera de ellas lleva por nombre Make-A-Film Foundation, la cual tiene como misión llevar a la pantalla grande historias escritas por niños con enfermedades graves o en situación terminal. La segunda fundación sería The Painted Turtle, un campamento para niños con enfermedades graves. La tercera es Red Feather, la cual enfoca sus esfuerzos en brindar hogares dignos a grupos indígenas. La cuarta sería Tetiaroa Society, cuya misión es garantizar que las comunidades insulares y costeras sobrevivan al cambio climático. Finalmente Amazonia Fund Alliance, encargada de proteger la selva amazónica, sería la quinta organización a la que Depp destinaría este dinero.

La fuente aseguró que eran organizaciones en las que Depp cree, sin embargo, TMZ aseguró que también es parte de un homenaje a dos héroes de la infancia de Johnny: Paul Newman y Marlon Brando, quienes a lo largo de sus respectivas carreras apoyaron a algunas de estas organizaciones. Depp trataría de mantener vivo el legado de estos artistas a través de las beneficencias en las que ellos creían.

Tras haber escrito un ensayo para The Washington Post en el que aseguraba que Johnny Depp la había violentado en varias ocasiones durante su vida marital, Amber Heard se enfrascó en un juicio contra su exesposo; cuando el ensayo salió a la luz, la industria de Hollywood le dio la espalda a Depp, obligándolo a renunciar a proyectos como Piratas del Caribe y Animales Fantásticos, lo que empujó a Depp a demostrar su inocencia.

Finalmente, la expareja llegó a un acuerdo por su cuenta, sin embargo, Heard quiso reiterar que esto no fue aceptar su culpabilidad.

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad, al hacerlo mi vida tal y como la conocía fue destruida. La vergüenza a la que me he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando denuncian. Ahora por fin tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna admisión. No es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz de cara al futuro”, declaró Heard en su momento.

Johnny Depp celebró su cumpleaños número 60 el pasado 9 de junio en un show en Bucarest junto a The Hollywood Vampires, agrupación en la que Depp toca junto a nada menos que Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henrriksen; esto a tan sólo unas semanas de haber hecho su regreso triunfal en el Festival de Cannes como parte de la cinta Jean Du Barry, lo cual augura un gran año para el multifacético actor.

“En el último año, pudo tocar todas estas diferentes partes de su vida que no había podido hacer mucho antes porque estaba muy ocupado lidiando con los asuntos relacionados con el juicio de Amber. Es bueno para él ser un artista ante todo” dijo la fuente sobre el buen momento en el que se encuentra Depp.