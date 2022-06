A principios de este mes, un jurado de siete personas llegó al veredicto de que Amber Heard difamó a su ex esposo Johnny Depp en su artículo de opinión de 2018 para el Washington Post, en el que habló sobre ser víctima de violencia doméstica. El caso, que comenzó el 11 de abril, fue un frenesí mediático con millones de espectadores viendo cada minuto a través de una transmisión en vivo y fanáticos de Depp apoyando al actor fuera de la sala del tribunal todos los días.

En una entrevista reciente, Heard abordó públicamente la batalla legal por primera vez desde que publicó un comunicado en Instagram calificando el veredicto como un “retroceso” para las mujeres. La actriz se sentó con la periodista Savannah Guthrie para la conversación, parte de la cual aparecerá en Today de NBC News con más contenido inédito en un especial el viernes.

Durante la entrevista, la actriz habló sobre cómo el frenesí de las redes sociales, o el juicio por las redes sociales, afectó el caso y dijo que no hay forma de que alguien pueda decir que ha habido una “representación justa”. “No me importa lo que uno piense de mí, o qué juicio quiera hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas”, dijo. “No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”.

Y continuó: “Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y vitriolo, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que crees que esto ha sido justo”. En otro clip que se compartió en línea, Heard dijo que no culpa al jurado por el veredicto.

En un momento de la entrevista, Guthrie dijo: “El jurado miró la evidencia que presentó, escuchó su testimonio y no le creyeron, pensaron que estaba mintiendo”, a lo que Heard respondió: “¿Cómo podrían emitir un juicio? ¿Cómo no podrían llegar a esa conclusión? Se sentaron en esos asientos y escucharon durante tres semanas testimonios implacables de empleados pagados y, hacia el final del juicio, randos, como digo”, continuó.

Cuando Guthrie le pidió a Heard que confirmara que no culpa al jurado, Heard respondió: “No los culpo, de hecho lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico. ¿Cómo pudieron, después de escuchar tres semanas y media de testimonio sobre cómo yo era una persona no creíble, [y] no creer una palabra que salió de mi boca”.