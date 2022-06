Amber Heard aseguró en una entrevista con la NBC que su juicio con Johnny Depp podría haber tenido un final muy distinto. Según explicó la actriz en su conversación con la periodista y abogada Savannah Guthrie, Heard contiene una carpeta de notas donde informaba a su médico sobre el supuesto abuso por parte de Depp.

“Hay una carpeta con notas que datan de 2011 desde el comienzo de mi relación, que fueron tomadas por mi médico, a quien le estaba informando sobre el abuso”, sotuvo Heard. Sin embargo, el juez del caso excluyó esas notas del terapeuta de Heard, indicó la actriz en la tercera parte de la entrevista. Fue el equipo legal de Heard quien le dio acceso a los productores del canal a la carpeta llena de capturas de mensajes de texto con -según ella indica- su terapeuta. El primero tiene fecha del 16 de diciembre de 2015.

Extracto de la entrevista con la actriz.

“Johnny me hizo una escena esta noche. Hoy estaré a salvo y con apoyo, pero necesito ayuda de verdad. Puedo ir mañana. Llamé antes porque pensé que tenía una conmoción cerebral y no sabía si debería haber llamado a la policía. Pero ya tengo una enfermera cerca de mí”, señala la captura del mensaje. Seguido, Heard también le mostró a Guthrie y a su equipo otro mensaje que data de 2014. Esta vez, es de un diálogo con su padre en el que ella cuenta una supuesta agresión por parte del actor mientras viajaban en un vuelo. “Sigo sin contraatacar. Literalmente me pateó y me llamó p…ta frente a todos en el avión. Es humillante”, se lee en el escrito.

La respuesta de Johnny Depp

El equipo de trabajo del actor decidió emitir un comunicado a NBC tras las afirmaciones de su exesposa. En esta oportunidad, y como ha hecho varias veces, lo hicieron sin mencionar su nombre. “Es lamentable que mientras Johnny busca seguir adelante con su vida, la acusada y su equipo vuelven a repetir, reinventar y volver a litigar asuntos que ya han sido decididos por el Tribunal y un veredicto, que fue decidido de manera unánime e inequívoca por un jurado a favor de Johnny“, sentenciaron, según informa The New York Post.

Incluso, invitaron a la cadena a que le diese una entrevista al famoso actor: “Si el señor Depp o su equipo tienen algún problema con esto, recomendamos que el propio Johnny se siente con Savannah Guthrie durante una hora y responda todas sus preguntas”. expusieron.