La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, dijo al programa “TODAY” de NBC que su clienta “absolutamente” no puede pagarles los USD 10 millones que le debe a su exmarido.Bredehoft, agregó que el frenesí “desequilibrado” de las redes sociales influyó en el jurado. La letrada, expresó que cree que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales en torno al juicio.

“¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, manifestó. Bredehoft, añadió que la cobertura de las redes sociales era “horrible” y comparó el espectáculo como un circo. “Es como el Coliseo Romano, ¿sabes? Cómo vieron todo este caso. Yo estaba en contra de las cámaras en la sala del tribunal y lo dejé registrado y argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Pero lo convirtió en un zoológico“.

¿El fin de Amber Heard en Hollywood?

La actriz afirmó a lo largo del juicio que su carrera se ha visto muy perjudicada por el caso. Heard aseguró que la demanda de Depp le impidió cumplir una promesa de donar 7 millones de dólares a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La experta en la industria del entretenimiento Kathryn Arnold dijo que la intérprete perdió posibles ganancias de hasta 50 millones de dólares, de acuerdo a Daily Mail.

La actriz podría enfrentarse a serios problemas profesionales a su consecuencia del juicio. (Foto: Reuters).

Según este medio, es poco probable que la actriz pueda impulsar su carrera en Hollywood. Desde el punto de vista financiero, la actriz y los testigos aludieron a sus problemas de dinero, mientras que el apoyo a Depp puede generar que las marcas y las empresas la eviten. Tras conocerse la sentencia, Heard dijo que estaba decepcionada “más allá de las palabras” y calificó el veredicto como un “revés” para las mujeres.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido.Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés… Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, escribió Heard en un comunicado publicado poco después.