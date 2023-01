La empresa internacional Amazon comenzó este miércoles con la mayor oleada de despidos de empleados a nivel mundial.

Mediante correo electrónico, miles de personas se dieron cuenta de que habían sido despedidos de la empresa.

El poco crecimiento en las ventas en línea y la recisión a futuro, son dos de los factores por los que Amazon comenzó a reformar la empresa.

Estados Unidos, Canadá, China y Costa Rica son los países más afectados hasta el momento por los despidos.

Para todos los empleados despedidos, Amazon confirmó que brindará las indemnizaciones necesarias, los beneficios de salud y colocación laboral para los afectados.

Los principales afectados son los que laboraban en áreas como recursos humanos, división minorista, dispositivos y servicios y asistentes digitales de Alexa y Echo.

Además, personas de almacenes y entregas se vieron afectadas por el recorte de personal.

Amazon despedirá aproximadamente al 6% de empleados corporativos a nivel mundial, aunque afirman que solo es un 1% de toda la compañía.

Amazon figura entre varias grandes empresas de tecnología que también recortarían su personal, como Cisco Systems Inc., Intel Corp., Meta Platforms Inc., Qualcomm Inc. y Salesforce Inc.