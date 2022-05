Amanda Knox, quien fue condenada injustamente por un asesinato en 2007 y enfrentó el escrutinio internacional, dijo que la opinión pública no debería “importar” en un caso tan publicitado como Johnny Depp contra Amber Heard.

Knox fue condenada injustamente y luego exonerada por el asesinato de su compañera de cuarto cuando era una estudiante estadounidense de 20 años en Perugia, Italia. Pasó cuatro años en prisión.

En un nuevo artículo de opinión, titulado “Lo siento por Depp y Heard. Sé lo que es que el público decida que eres culpable“, para el medio británico The Independent, Knox, de 34 años, recuerda haber recibido atención y escrutinio internacional durante su caso de Corte. Ella dijo que “todavía está lidiando con el trauma psicológico de la vergüenza pública que he soportado”.

Heard, de 36 años, ha testificado sobre “la virulencia de los partidarios de Johnny Depp” y sobre ser objeto de “ataques” en línea y amenazas de muerte.

Knox escribió: “Como alguien que ha recibido muchas amenazas de muerte, puedo decirle que, si bien es una suposición bastante segura que la mayoría son retórica vacía alimentada por cámaras de eco furiosas, información errónea y anonimato, nunca se sabe. Y esa pequeña posibilidad es aterradora.”

“¿Quién gana en un juicio como este? No Depp. No Heard. No nosotros”, continuó Knox. “Pero, ¿no podemos condenar el espectáculo y aun así tamizar la evidencia para llegar a nuestras conclusiones sobre la culpabilidad y la inocencia de estos dos seres humanos cuyo trauma, dolor y fealdad han desfilado ante nosotros?”

Y agregó: “No voy a decirles mi opinión sobre el juicio de Depp v. Heard. Mi opinión es solo eso, una opinión, y no importa. Y, francamente, la suya tampoco”.