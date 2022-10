Este viernes el nombre de Amaia Montero se hizo tendencia en redes sociales debido a que la cantante compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que preocupó a sus fans.

Aunado a ello, un mensaje que compartió habría evidenciado que la española no se siente bien anímicamente.

Horas antes, Amaia había publicado otra imagen, aunque fue en sus historias temporales, ésta también en blanco y negro, siendo un fotograma de uno de sus videos musicales.

Pasaron unos minutos desde la segunda vez que compartió su selfie, cuando comentó en su publicación:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”, lo que terminó por prender las alarmas.

Aún sin dar explicaciones sobre sus posteos, la intérprete de Rosas compartió una parte de su canción La boca del lobo, la cual fue lanzada en 2018.

Fue en su segunda publicación que la cantante hizo un comentarios sobre la muerte y la vida (Foto: Instagram/@amaiamonterooficial)

Entre las reacciones preocupadas se sus fans se puede leer: “Amor por favor, te queremos”, “Siento que algo está pasando aquí”, “Amaia, cariño… ¿Está todo bien?”, “Amaiaaaa por favor que esta pasando”, “Esta chica tiene un problema y necesita AYUDA!!!”, “Amaia estamPreocupación máxima de los fans de Amaia Montero tras su última foto en Instagramos contigo”.