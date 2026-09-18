Alzheimer: rutinas y cuidados para hacer más llevadero el día a día

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Rutinas sencillas, espacios seguros y mucha paciencia pueden hacer una gran diferencia en la vida de una persona con Alzheimer y de quienes la acompañan, mejorando su calidad de vida y reduciendo la confusión.

Jimena Mina explica por qué es tan importante mantener una rutina diaria y cómo los horarios fijos para comer, bañarse y dormir ayudan a reducir la desorientación en la persona con Alzheimer.

La especialista detalla qué cambios se pueden hacer en la casa para que sea un espacio más seguro, como retirar alfombras sueltas, instalar seguros en la cocina y colocar barras de apoyo en el baño, además de recomendar reducir los ruidos fuertes y promover caminatas o ejercicios suaves durante el día.