El joven Álvaro Zamora ya se despidió del Deportivo Saprissa a través de sus redes sociales.

Zamora, ya se encuentra en Grecia para firmar su contrato con el Aris FC del fútbol de ese país.

Antes de la firma y convertirse en legionario, Zamora envió un mensaje al Saprissa y sus aficionados.

“Hoy esta historia ha llegado a su fin. Me despido del equipo que me dio la verdadera oportunidad profesional que necesitaba, que me abrió las puertas hacia el éxito y me mostró y enseñó lo que es jugar a alto nivel.“

“Quiero agradecer profundamente a cada entrenador, cuerpo técnico y compañeros que tuve en divisiones menores y en primera división, con los cuales aprendí, disfruté y logramos ganar títulos muy importantes.”

A la afición, Álvaro Zamora les comentó:

“También agradecer a la afición, por ser tan únicos. Son extremadamente importantes para hacer sentir al jugador especial, para que la Cueva tenga vida y para que este club siga siendo el más importante del área.“

“Puedo decir que realmente me enamoré de este club y sus valores, siempre seré un morado más. Fue un placer enorme jugar en el Saprissa” escribió Zamora.

Zamora estampará su firma por los próximos 5 años.