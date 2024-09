De los 16 legionarios que hay en la convocatoria de la selección nacional, Álvaro Zamora es el que menos ha cumplido minutos en su equipo después de la Copa América.

La poca participación en el fútbol de Grecia, coloca a Álvaro Zamora como el delantero legionario, con menor cantidad de minutos, luego de la Copa América para los duelos, ante Guadalupe y Guatemala.

El atacante del Aris, solo disputó apenas 32 minutos en el inicio de la Liga en Grecia.

“Este arranque de temporada he tenido pocos minutos en el arranque del partido pero me siento bien, entrenado muy bien y me preparo para venir a la selección” señaló Zamora.

Y agregó: “Imagino que todos los legionarios están contentos de estar donde están, todos queremos dar un paso aún más pero por algo se empieza y la verdad es que se nota el nivel cuando estás afuera y cuando vuelves, se nota la diferencia”.

De la mano del ex técnico nacional, Gustavo Alfaro, Zamora, jugó durante 158 minutos en la Copa América.