Andrés Soto Solís/Daniel Martínez

Con la mirada en el crecimiento futbolístico por encima de lo financiero, así se proyecta Álvaro Zamora de cara a una posible salida del Deportivo Saprissa en las próximas semanas.

El jugador aseguró que apunta al fútbol europeo y que lo económico no es lo que más espera de este paso, quiere consolidarse en selección y por ello buscaría el salto a un fútbol más competitivo.

“Hay charlas con algunos equipos de Europa y otros de América entonces lo tomó con ilusión pero tampoco me meto en ese trabajo, no es lo mío, si una opción clara llega la tomaré a consciencia, si me toca quedarme lo haré con alegría también porque aquí estoy bien” confirmó Álvaro Zamora a Deportes Monumental.

Zamora anotó doblete en el debut morado en el torneo y vive un gran momento futbolístico.

“Apunto a Europa, es mi prioridad, hubo bastantes ofertas y todavía se sigue charlando con algunos equipos, ese trabajo se lo dejo a mi representante, yo me concentro en jugar, en ganar y entrenar”.

El jugador señaló que de no darse su salida en las próximas semanas, las opciones de ser legionario se retomarían dentro de seis meses.

“Si quiero salir, quiero dar un paso, me siento preparado, si no salgo no pasa nada, seis meses más y tener la chance de salir”.