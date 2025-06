El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, fue contundente este martes al referirse al posible regreso del exalcalde Johnny Araya como aspirante a un cargo público.

Durante una entrevista en Noticias Repretel, Ramos dejó claro que Araya no tiene cabida en su movimiento político y advirtió que cualquier apoyo hacia él será interpretado como un quiebre con su candidatura.

“Yo sí quiero dejar muy en claro: Johnny Araya no es parte de este movimiento, nunca lo ha sido, no lo fue desde el principio, no estará en el gobierno, no será diputado”, expresó Ramos.

Además, afirmó que está trabajando para evitar que Araya tenga un lugar de privilegio en la papeleta legislativa por San José.

“Yo sí soy capaz de articular, con esfuerzo, pero lo estamos haciendo a la Asamblea Nacional, para que no escoja a Johnny Araya en los primeros lugares de las diputaciones en San José”.

Al final remató con una declaración que refleja la tensión dentro del partido:

“Lo voy a decir más simple: no es solo que no lo apoyo, es que esa dirigencia que lo apoye a él se interpretará como que no está apoyando mi candidatura”.

Las próximas elecciones nacionales serán en febrero del 2026.