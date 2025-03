Álvaro Ramos buscará ser, en este 2025, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y volver a llevar a esta histórica agrupación a la presidencia. Pero en el proceso de cumplir con esa meta, quiere desmarcarse de los otros contendientes y marcar un camino diferente.

Según asegura, hasta ahora ha tratado de no vincularse con líderes históricos.

“Parte de los líderes históricos no han aparecido, ninguno de nosotros se siente vinculado a ellos, ciertamente yo no, yo en algún momento hice el comentario, los he escuchado pero no estoy siguiendo instrucciones“, comentó Ramos en Noticias Monumental.

El economista propone dentro de su campaña, liberarse de los liderazgos “tóxicos” de esa política que no permite construir un país democrático.

“La vía correcta es una democracia que resuelve problemas, asegurarnos de que seamos un pueblo donde el derecho a la salud se protege, donde el derecho a la seguridad ciudadana se protege y, por supuesto, a ser un pueblo educado, uno donde hemos construido un ambiente de respeto mutuo“, dijo Ramos.

A principios de abril serán las elecciones internas del PLN, donde se escogerá al candidato que representará a la agrupación política.