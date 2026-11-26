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Al menos 19 incidentes se presentaron en el Pacífico Central por inundaciones relacionadas con el alto oleaje, un fenómeno que se mantendrá durante el resto de la semana y que este jueves alcanzará su punto más crítico con los oleajes más fuertes entre la mañana y la tarde.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) detalló que las principales afectaciones se registraron en las playitas de Lepanto, Barrio Punta del Río y Salinas, en Paquera, así como en Barrio El Carmen y el 20 de Noviembre en el centro de Puntarenas, además de incidentes importantes en el sector de Garabito.
Desde el MIOCIMAR de la Universidad de Costa Rica, explicó que el fenómeno se debe a la combinación del calentamiento de las aguas del Pacífico por El Niño con la cercanía de la Luna a la Tierra, conocida como perigeo, que genera mareas vivas dos veces al mes.