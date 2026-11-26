Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Al menos 19 incidentes se presentaron en el Pacífico Central por inundaciones relacionadas con el alto oleaje, un fenómeno que se mantendrá durante el resto de la semana y que este jueves alcanzará su punto más crítico con los oleajes más fuertes entre la mañana y la tarde.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) detalló que las principales afectaciones se registraron en las playitas de Lepanto, Barrio Punta del Río y Salinas, en Paquera, así como en Barrio El Carmen y el 20 de Noviembre en el centro de Puntarenas, además de incidentes importantes en el sector de Garabito.

Desde el MIOCIMAR de la Universidad de Costa Rica, explicó que el fenómeno se debe a la combinación del calentamiento de las aguas del Pacífico por El Niño con la cercanía de la Luna a la Tierra, conocida como perigeo, que genera mareas vivas dos veces al mes.