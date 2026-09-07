Las altas temperaturas podrían estar detrás de la formación de torbellinos y ráfagas marinas, y el fenómeno del Niño estaría reforzando estas condiciones que han afectado diversas regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional determinó que lo que ocurrió en el Caribe no fue una tromba marina sino un frente de ráfaga, un fenómeno que ocasiona intensas precipitaciones tras la combinación de corrientes de aire ascendente y descendente al chocar con la temperatura del mar.

En la zona sur, Golfito y Pavones experimentaron fuertes ráfagas de viento que dejaron daños materiales, como el cortocircuito que generó la caída de un poste y vidrios rotos en el Hospital de Ciudad Neily.