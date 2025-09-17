Escrito por: Eduardo Troconis.

El buen momento de Alonso Martínez coincide con la parte más exigente del calendario para New York City FC. El atacante costarricense marcó en sus dos presentaciones más recientes (ante Chicago Fire en la MLS y frente a Haití con la Selección Nacional) y esta tarde buscará extender su racha en el duelo contra Columbus Crew, programado para las 5:30 p.m. hora costarricense.

¿Cómo está su equipo?

NYCFC llega al partido ubicado en la octava posición de la Conferencia Este con 47 puntos, en plena lucha por meterse en la zona de clasificación directa a los playoffs. El rival, Columbus Crew, es sexto con 49 unidades, lo que convierte el juego en un enfrentamiento directo por puestos de privilegio (los siete primeros de cada conferencia clasifican a los play-offs).

Así está la tabla de posiciones

Philadelphia Union: 57 puntos. Cincinnati: 55 puntos. Charlotte FC: 53 puntos. Nashville SC: 50 puntos. Columbus Crew: 49 puntos. Inter Miami: 49 puntos. Orlando City: 48 puntos. NYCFC: 47 puntos. Chicago Fire: 42 puntos.



El reto está claro: si Martínez y compañía logran la victoria, podrían superar a Orlando y acercarse a los más alto de la tabla.