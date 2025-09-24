Escrito por: Eduardo Troconis.

Invicto ante Lionel Messi, el delantero costarricense Alonso Martínez tendrá un nuevo desafío este miércoles, a las 5:30 p.m. hora costarricense, cuando el New York City FC reciba al Inter Miami, en un duelo decisivo para el cierre de la fase regular de la MLS.

El atacante tico atraviesa una temporada brillante: suma 17 goles en 27 partidos, de los cuales cinco fueron desde el punto de penal.

Historial frente al Inter de Miami

Martínez se enfrentó tres veces al conjunto de Messi.

El balance: tres empates (ninguna derrota).

Marcó dos goles en esos compromisos.

Lo que está en juego

El New York City FC ya tiene asegurado su boleto a los play-offs.

El Inter Miami de Messi aún pelea por su clasificación y llega urgido de puntos.

El reto será mayúsculo: mantener la racha invicta frente al equipo rosa y confirmar su gran momento en la MLS.