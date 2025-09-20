Escrito por: Eduardo Troconis.

El delantero costarricense Alonso Martínez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en la Major League Soccer (MLS). Este sábado volvió a ser protagonista con el New York City FC, firmando un doblete en la victoria 2-0 ante Charlotte FC.

Un arma letal para el NYCFC

Más allá del triunfo de su equipo, lo llamativo es la racha que acumula el atacante nacional: 27 partidos, 17 goles y 1 asistencia en lo que va de la temporada. Números que lo colocan como una de las figuras ofensivas más determinantes del campeonato estadounidense.

Candidato a histórico

Con esta cifra de 17 goles, Alonso Martínez se acerca a romper marcas personales y dejar huella en la MLS como uno de los delanteros ticos más efectivos que pasaron por la liga. De hecho, se ubica como cuarto en la tabla de goleadores, solo por detrás de Bouanga (19), Messi (20) y Surridge (21).

El atacante vive una temporada consagratoria, consolidándose como un referente en su club y levantando la mano para ser considerado en los próximos llamados de la Selección Nacional.