Almacenaje ilegal de combustible era una bomba de tiempo en Puntarenas

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Una bomba de tiempo que si explotaba podría generar hasta muertes en Tivives de Puntarenas fue descubierta por el OIJ, según el reporte judicial.

Las autoridades localizaron un lugar de almacenaje de combustible ilegal que extraían para luego poner a la venta en la zona.

Luis Gustavo Campos, experto en derecho penal, afirma que “estaría cometiendo el delito de receptación tipificado en el artículo 330 del Código Penal”.

Durante el operativo, el OIJ detuvo a un hombre como responsable de este almacenaje ilegal de combustible.