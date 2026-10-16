Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Allen Guevara se convirtió en el tercer jugador con más partidos en primera división, tras alcanzar una cifra histórica de encuentros disputados en el campeonato nacional.

El volante de San Carlos afirma que “siempre uno trata de hacerle competencia a los demás, todavía me siento bien, me siento contento”.

El futbolista está a 8 juegos de conseguir el récord absoluto de partidos en la máxima categoría del fútbol costarricense, según los registros de la competición.

La marca alcanzada por Guevara lo coloca entre los jugadores con mayor trayectoria en la primera división del país.