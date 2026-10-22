Allanan organización criminal vinculada con homicidio de barbero

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Las autoridades ejecutan desde las tres de la mañana una serie de allanamientos en el cantón de Siquirres contra una organización violenta. La agrupación está vinculada al homicidio de un barbero ocurrido en agosto anterior en La Herediana.

El operativo abarca al menos tres viviendas en el sector de El Cocal, donde se reportan tres detenciones iniciales. Un sospechoso escapó por la parte posterior del inmueble y recorrió cerca de un kilómetro entre propiedades y calles de lastre.

Los agentes judiciales ampliaron la solicitud ante un juez y allanaron la nueva vivienda a las cuatro y treinta de la madrugada. En el lugar se localizaron motocicletas con alteraciones y una reportada como robada. Las autoridades mantienen en desarrollo las diligencias en La Herediana, La Francia y Ezequiel Centro.