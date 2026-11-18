Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Agentes judiciales allanaron dos empresas en el sector de Tibás, investigadas por la filtración de información de costarricenses ofrecida en la red oscura de internet.

La diligencia se realizó por el delito de violación de datos personales. En los sitios allanados se decomisó equipo electrónico, que será sometido a análisis forense.



El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITt) alertó de que desde la red se ofrecía información de costarricenses.

Como prueba, se tenían fotografías y datos sensibles de la mandataria Laura Fernández. Estos datos eran ofrecidos a cambio de dinero en la red oscura.



Según Gezer Molina, director de ciberseguridad del MICITT, indicó que mantiene coordinación con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Agencia de Protección de Datos y la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

Además, está en contacto con autoridades de República Dominicana, donde este actor ha sido relacionado con otro incidente.

La información expuesta podría ser utilizada para cometer fraudes, suplantación de identidad, extorsiones o ataques de phishing.



Una de las empresas allanadas es Cero Riesgo, una plataforma que permite a comercios, entidades financieras y empleadores consultar historiales antes de otorgar créditos, alquilar propiedades o contratar personal.

Según fuentes judiciales, se investiga si la información de costarricenses fue robada de la base de datos que maneja esta empresa.



De acuerdo con la denuncia presentada por el MICITT, entre los datos sensibles que se ofrecían estaban números de teléfono, dirección, fotografías, información crediticia, datos de propiedades, información de bienes y salarios.

Por el momento no hay personas detenidas.