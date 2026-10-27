Allanan casa del extraditable Tam Zhang

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dirige un allanamiento en la casa de un hombre de apellido Tam Zhang, ubicada en Granadilla de Curridabat.

El imputado, de nacionalidad china y costarricense, permanece detenido a la espera de que se resuelva un proceso de extradición requerido por Estados Unidos.

Operativo en la casa del extraditable Tam Zhang

Operativo forma parte del trabajo conjunto realizado con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Policía de Control de Drogas (PDC).

Investigación

“De acuerdo con la fiscalía, Tam ejerce la dirección de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. Según se investiga, el sospechoso realizaba de manera directa las negociaciones con los compradores de droga, ofreciendo cocaína para exportarla a EE.UU. y Europa”, indica el Ministerio Público.

También se le investiga por el delito de legitimación de capitales, en apariencia, mediante transferencias internacionales de criptoactivos.

*Información en desarrollo.

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