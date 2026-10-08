Allanan casa de profesor universitario: estaría ligado a hechos de pornografía infantil

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanan la casa de un profesor universitario, quien estaría ligado a hechos de pornografía infantil.

Operativo, que se realiza en Aserrí, lo dirige la Oficina Contra el Cibercrimen.

Investigación contra el profesor universitario

Se habría interceptado un grupo de WhatsApp, donde se trafica material pornográfico infanti. Este grupo cuenta con 177 usuarios a nivel internacional y el único costarricense sería esta persona.

Además, se detectó entre carga y descarga, al menos 500 archivos de contenido sexual infantil.

¿Quién es el profesor?

El hombre, que según se ha indicado de manera preliminar, sería de apellido Altamirano, de 32 años y trabajaría en la Universidad de Costa Rica.

No tiene ningún tipo de expediente, sería su primera causa.

Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.