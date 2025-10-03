El Organismo de Investigación Judicial allanó la casa de la empresaria Ligia Faerron en busca de evidencias que permitan localizar su paradero. La mujer fue vista por última vez el 26 de septiembre en Ciudad Quesada, y desde entonces se desconoce su situación. Las autoridades realizan diligencias urgentes para recabar cualquier pista sobre su desaparición.

La investigación se centra en la vivienda de la desaparecida, donde peritos del OIJ realizan un minucioso registro. El objetivo es encontrar cualquier elemento que ayude a esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre hallazgos concretos en el operativo. Este caso ha movilizado a las fuerzas de seguridad en la Zona Norte, donde se concentran los esfuerzos de búsqueda.