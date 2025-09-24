La Policía de Control de Drogas ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en el sector conocido como Campo 5 de Cariari en Pococí. Los operativos fueron el resultado de una investigación exhaustiva que inició desde principios del presente año.

Durante las intervenciones se incautaron sustancias ilícitas, dinero en efectivo y armas de fuego de diverso calibre. Presuntamente los sospechosos se dedicaban a la dosificación de droga.

Las autoridades detuvieron sujetos vinculados con redes de narcotráfico operantes en la zona, uno de los sospechosos habría logrado darse a la fuga. Los allanamientos forman parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.