Los usuarios de Gas LP percibirán un alivio en sus bolsillos para octubre, ya que alcanzará su precio más bajo de todo el año. Esta reducción en el costo del gas beneficiará especialmente a los hogares de menores recursos que dependen de este combustible para cocinar y calentar agua en sus actividades diarias.

La baja en el precio responde a condiciones favorables en el mercado internacional y a políticas de ajuste tarifario que buscan aliviar la carga económica de los consumidores. Las distribuidoras ya han iniciado el proceso de ajuste en sus precios, que se verá reflejado en los próximos días en todo el país.

Se espera que esta medida tenga un efecto positivo en la economía familiar, permitiendo que los usuarios destinen esos recursos a otras necesidades básicas. Las autoridades recomiendan a la población verificar que los establecimientos comerciales apliquen correctamente la reducción en el precio del gas licuado de petróleo.