Para aliviar los síntomas de la gripe, se puede crear un botiquín natural con plantas medicinales, según Karla Rodríguez, especialista en herbolaria, quien sugiere usar eucalipto, orégano y otras hierbas en infusiones o vahos para fortalecer el sistema respiratorio e inmunológico.

Rodríguez también indica que las hojas verdes o secas de estas plantas conservan sus propiedades antivirales y antipiréticas, lo que ayuda a calmar la tos, reducir la fiebre y mejorar la concentración durante cuadros gripales.