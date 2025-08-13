La onda tropical 23 ingresará a Costa Rica este jueves por la tarde, intensificando las lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente en la región central, según el IMN.

Gabriela Chinchilla, meteoróloga del instituto, explicó que el sistema avanzará de este a oeste, combinándose con la zona de convergencia intertropical para generar tormentas eléctricas y aguaceros más fuertes de lo habitual.

En ese sentido, recomendó precaución a conductores y habitantes de zonas vulnerables a inundaciones, ya que las precipitaciones podrían persistir hasta el inicio del fin de semana.