Patrick Gronemeyer, experto en nutrición, explica cómo ciertos alimentos pueden prevenir la pesadez antes de dormir, sincronizando la alimentación con el reloj interno para mejorar la salud digestiva y la calidad del sueño.

El especialista detalla que cenar muy tarde, especialmente después de las 10 de la noche, o consumir alimentos muy grasos en la noche, afecta negativamente el metabolismo y la vitalidad del día siguiente.

Gronemeyer recomienda opciones ligeras como una ensalada prebiótica de manzana y chucrut, un parfait de yogur o tacos de lechuga con pollo, que no solo evitan la molestia abdominal sino que también ajustan los ritmos circadianos durante el descanso nocturno.