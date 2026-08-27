Alimentos fermentados: qué cambia y cómo puede aprovecharlos el organismo

La investigadora Karol Méndez explica los beneficios de los alimentos fermentados para la digestión.

Sarpullido con ampollas en la piel de un paciente

El proceso de fermentación transforma los componentes de los alimentos y puede favorecer la disponibilidad de ciertos nutrientes para el organismo, especialmente en personas con estómago sensible.

La investigadora y fermentista Karol Méndez explica que los microorganismos que participan en la fermentación juegan un papel clave al llegar al sistema digestivo.

La especialista advierte que, aunque son naturales y saludables, se deben incorporar de manera gradual a la dieta, y que los productos comerciales que usan la palabra “fermentado” en su promoción no siempre son equivalentes a los fermentados tradicionales.