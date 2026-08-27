Alimentos fermentados: qué cambia y cómo puede aprovecharlos el organismo

El proceso de fermentación transforma los componentes de los alimentos y puede favorecer la disponibilidad de ciertos nutrientes para el organismo, especialmente en personas con estómago sensible.

La investigadora y fermentista Karol Méndez explica que los microorganismos que participan en la fermentación juegan un papel clave al llegar al sistema digestivo.

La especialista advierte que, aunque son naturales y saludables, se deben incorporar de manera gradual a la dieta, y que los productos comerciales que usan la palabra “fermentado” en su promoción no siempre son equivalentes a los fermentados tradicionales.