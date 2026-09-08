Alertan por riesgos en conservación de alimentos este cierre de año

El aumento de las temperaturas asociado al fenómeno de El Niño podría elevar el riesgo de deterioro de algunos alimentos y obliga a reforzar las medidas de conservación en los hogares durante los próximos meses.

La advertencia fue realizada por especialistas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quienes señalan que cuando las temperaturas se acercan a los 30 °C, pueden acelerarse procesos como la reproducción de microorganismos, el deterioro químico y la maduración de distintos alimentos.

Carnes y productos frescos requieren mayor cuidado

Entre los alimentos que requieren especial atención se encuentran las carnes, el pollo, los productos frescos y aquellos con un alto contenido de humedad, debido a que pueden deteriorarse con mayor rapidez bajo condiciones de calor.

Además, las condiciones de menores lluvias y mayores temperaturas previstas durante el segundo semestre de 2026 podrían generar impactos que van desde la producción de alimentos hasta su adecuada conservación una vez que llegan a los hogares.

Recomiendan reforzar cuidados en los hogares

Ante este panorama, la UNED recomienda planificar las compras para evitar mantener los alimentos almacenados durante largos periodos y garantizar una adecuada refrigeración.

También se aconseja evitar la contaminación cruzada, mantener separados los alimentos crudos de los que están listos para consumir y descongelar los productos siempre dentro del refrigerador, y no a temperatura ambiente.

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Las autoridades y especialistas instan a los consumidores a prestar especial atención a la conservación de los alimentos durante los periodos de mayor temperatura, con el fin de reducir el riesgo de deterioro y contaminación.