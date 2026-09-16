Alimentos e intestino: descubra por qué algunos nos inflaman

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Lo que ponemos en el plato puede cambiar lo que ocurre dentro de nuestro intestino, y no siempre lo que parece “saludable” le cae bien a todo el mundo, ya que algunos alimentos fermentan más, producen gases o generan distensión.

La Dra. Verónica Sacco explica por qué frijoles, granos, cebolla o repollo pueden hinchar a algunas personas, y qué papel tienen la cantidad y la forma de preparación para que un alimento que normalmente produce molestias se tolere mejor.

La especialista detalla que alimentos como piña, pepino, arándanos, fresas y naranja son buenas opciones para el intestino, y que para tener un intestino saludable durante muchos años se debe encontrar el balance diario entre los alimentos que conviene limitar y los que deberíamos incorporar con mayor frecuencia.