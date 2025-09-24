Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México, inauguró la Semana del Clima 2025 en Nueva York reafirmando el compromiso del gobierno mexicano con el desarrollo sostenible y la justicia climática.

Durante el evento climático más importante del mundo, celebrado del 21 al 28 de septiembre, Bárcena hizo un llamado a la comunidad internacional para cambiar paradigmas y superar modelos que sobreexplotan los recursos naturales.

La secretaria reiteró que México integrará justicia social, adaptación, financiamiento equitativo y soluciones basadas en la naturaleza, mientras participa en el intercambio de ideas que fortalece la cooperación internacional contra el cambio climático.